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Počela vakcinacija protiv gripa
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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Počela vakcinacija protiv gripa

15. oktobar 2026. godine


Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je juče, 14. oktobra, na svim vakcinalnim punktovima na teritoriji Sremskog okruga. Građani koji žele da prime vakcinu mogu da se jave svom izabranom lekaru.

Imunizacija se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, a posebno je namenjena osobama koje imaju povećan rizik od težih oblika gripa i zdravstvenih komplikacija.

Obavezna imunizacija predviđena je za sledeće kategorije stanovništva:

  • Trudnice
  • Osobe starije od 65 godina
  • Osobe starije od šest meseci sa hroničnim bolestima pluća, uključujući astmu
  • Osobe sa hroničnim kardiovaskularnim bolestima, izuzev hipertenzije
  • Osobe sa metaboličkim poremećajima, uključujući dijabetes i gojaznost sa BMI većim od 40
  • Osobe sa bubrežnom disfunkcijom
  • Osobe sa hemoglobinopatijama
  • Osobe sa hroničnim neurološkim poremećajima
  • Osobe sa malignim oboljenjima, bez obzira na trenutni terapijski status
  • Osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom, uključujući osobe sa HIV/AIDS-om
  • Osobe kojima su presađeni organi ili tkiva, kao i one koje se pripremaju za transplantaciju
  • Osobe sa drugim zdravstvenim stanjima koja povećavaju rizik od komplikacija gripa
  • Članovi porodica osoba sa povećanim rizikom od komplikacija, kojima je vakcinacija kontraindikovana

Prema epidemiološkim indikacijama, vakcinacija se sprovodi i kod korisnika i zaposlenih u gerontološkim centrima, kao i kod dece, mladih i starijih osoba smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i zaposlenih u tim ustanovama.

Vakcine su od 14. oktobra dostupne na svim vakcinalnim punktovima na teritoriji Sremskog okruga. Zainteresovani građani treba da se jave svom izabranom lekaru, koji će ih uputiti na vakcinaciju. Vakcinacija protiv sezonskog gripa predstavlja jednu od najefikasnijih mera zaštite od gripa i mogućih komplikacija, kako za pojedinca tako i za zajednicu.





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