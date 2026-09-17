Dobrovoljno davanje krvi u Moroviću i Šidu

Crveni krst Šid i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizuju dve redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi tokom septembra.
Prva akcija biće održana u ponedeljak, 21. septembra, u Zdravstvenoj stanici u Moroviću, u periodu od 9 do 12 časova. Druga akcija zakazana je za ponedeljak, 28. septembar, u prostorijama Crvenog krsta Šid, u Ulici cara Lazara 10, takođe od 9 do 12 časova.
Organizatori pozivaju sve zdrave sugrađane uzrasta od 18 do 65 godina da se odazovu akcijama i daju krv za one kojima je najpotrebnija. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja važan čin humanosti i solidarnosti, a jedna donacija može biti od velikog značaja za više pacijenata.
Iz Crvenog krsta Šid i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine zahvaljuju svim građanima koji će se odazvati pozivu i svojim učešćem pomoći u obezbeđivanju dovoljnih količina krvi.