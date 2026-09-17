Dobrovoljno davanje krvi u Moroviću i Šidu





Crveni krst Šid i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizuju dve redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi tokom septembra.

Prva akcija biće održana u ponedeljak, 21. septembra, u Zdravstvenoj stanici u Moroviću, u periodu od 9 do 12 časova. Druga akcija zakazana je za ponedeljak, 28. septembar, u prostorijama Crvenog krsta Šid, u Ulici cara Lazara 10, takođe od 9 do 12 časova.

Organizatori pozivaju sve zdrave sugrađane uzrasta od 18 do 65 godina da se odazovu akcijama i daju krv za one kojima je najpotrebnija. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja važan čin humanosti i solidarnosti, a jedna donacija može biti od velikog značaja za više pacijenata.

Iz Crvenog krsta Šid i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine zahvaljuju svim građanima koji će se odazvati pozivu i svojim učešćem pomoći u obezbeđivanju dovoljnih količina krvi.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.