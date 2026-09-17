  • četvrtak, 17. septembar 2026.
Dobrovoljno davanje krvi u Moroviću i Šidu
Društvo | Vesti | Šid
0 Komentara

Dobrovoljno davanje krvi u Moroviću i Šidu

17. septembar 2026. godine


Crveni krst Šid i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizuju dve redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi tokom septembra.

Prva akcija biće održana u ponedeljak, 21. septembra, u Zdravstvenoj stanici u Moroviću, u periodu od 9 do 12 časova. Druga akcija zakazana je za ponedeljak, 28. septembar, u prostorijama Crvenog krsta Šid, u Ulici cara Lazara 10, takođe od 9 do 12 časova.

Organizatori pozivaju sve zdrave sugrađane uzrasta od 18 do 65 godina da se odazovu akcijama i daju krv za one kojima je najpotrebnija. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja važan čin humanosti i solidarnosti, a jedna donacija može biti od velikog značaja za više pacijenata.

Iz Crvenog krsta Šid i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine zahvaljuju svim građanima koji će se odazvati pozivu i svojim učešćem pomoći u obezbeđivanju dovoljnih količina krvi.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Bazar zdravlja u Adaševcima
categories_image
Mitrovačka bolnica korak bliže magnetnoj rezonanci
categories_image
Humanitarni bazar za Zlatni septembar
categories_image
Radovi na suzbijanju korova na hidromeliorativnim objektima
categories_image
Podrška razvoju stočarstva i pčelarstva vredna 130 miliona dinara
categories_image
U subotu, 19. septembra 8. Rumski polumaraton
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Inđija

Javni prevoz za vreme praznika

categories_image

Vesti | Šid

Uručene nagrade za najbolja vina

categories_image

Sport | Vesti | Inđija

Počinje novogodišnji turnir

categories_image

Vesti | Inđija

Svečani prijem povodom Dečje ned...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt