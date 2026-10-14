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Trka za srećnije detinjstvo
Društvo | Vesti | Ruma
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Trka za srećnije detinjstvo

14. oktobar 2026. godine

Ruma-Crveni krst Ruma organizovao je tradicionalnu 32. „Trku za srećnije detinjstvo“.Trka je održana u Glavnoj ulici u Rumi, a učesnici su se nadmetali u 22 starosne kategorije, od predškolaca do srednjoškolaca. Manifestacija je i ove godine organizovana pod motom „Zajednički nam je cilj – dođi na start“, uz podršku Opštine Ruma, koja je generalni pokrovitelj, Saveza sportova Opštine Ruma, Atletskog kluba „Ruma“ i lokalnih donatora. sportsko-humanitarnu manifestaciju koja svake godine okuplja veliki broj dece i građana sa zajedničkim ciljem – pružanjem podrške deci iz socijalno ugroženih porodica. Zorana Lazarević Ranđić, sekretar Crvenog krsta Ruma, istakla je da je osnovni cilj trke prikupljanje sredstava za pomoć deci iz socijalno ugroženih porodica.

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