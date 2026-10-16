Najava isključenja struje za ponedeljak, 19. oktobar

Za ponedeljak, 19. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 08:30 do 15:00 časova
Ive Andrića
Banjalučka od br. 5-7 i b.b.
6.istočno bosanske brigade od br. 5a-23 i 29-37 i 2-78
Kralja Tvrtka prvog b.b.
Zadružna od br. 1-33 i 2-38
Krajiška br. 38
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Dr. Milana Kostića od br. 68-120 i br. 9 i b.b.
Atletski stadion Dr. Milana Kostića b.b.
Fruškogorska b.b.
Banjalučka od br. 1-29 i b.b.
Krajiška od br. 1-17 i 18-52 i b.b.
Petra Kočića br. 3
VI istočno bosanske brigade br. 32a