Za jedan dan 224 prekršaja i sedam saobraćajnih nezgoda u Sremu

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritorijima Rume, Stare Pazove i Inđije, evidentirano je sedam saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređene četiri osobe.
Otkrivena su 224 saobraćajna prekršaja, dok je desetoro vozača isključeno iz saobraćaja.
Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.