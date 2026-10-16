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Za jedan dan 224 prekršaja i sedam saobraćajnih nezgoda u Sremu
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Za jedan dan 224 prekršaja i sedam saobraćajnih nezgoda u Sremu

16. oktobar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritorijima Rume, Stare Pazove i Inđije, evidentirano je sedam saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređene četiri osobe.

Otkrivena su 224 saobraćajna prekršaja, dok je desetoro vozača isključeno iz saobraćaja.

Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

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