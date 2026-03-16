Najava isključenja struje za četvrtak, 19. mart

Za četvrtak, 19. mart, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 10:00 do 11:00 časova

Jovice Trajkovića od broja 5 do 21 i od 6 do 22

Posavska od broja 1 do 3

Vojislava Ilića od broja 1 do 19 i od 2 do 18

Jovice Trajkovića broj 16

