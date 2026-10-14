Pet vozača isključeno iz saobraćaja, otkrivena 252 prekršaja

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritorijima Pećinaca i Inđije, evidentirane su dve saobraćajne nezgode. Povređena je jedna osoba.

Otkrivena su 252 saobraćajna prekršaja, dok je petoro vozača isključeno iz saobraćaja.

Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

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