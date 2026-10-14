  • sreda, 14. oktobar 2026.
Pet vozača isključeno iz saobraćaja, otkrivena 252 prekršaja
Servis
0 Komentara

Pet vozača isključeno iz saobraćaja, otkrivena 252 prekršaja

14. oktobar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritorijima Pećinaca i Inđije, evidentirane su dve saobraćajne nezgode. Povređena je jedna osoba.

Otkrivena su 252 saobraćajna prekršaja, dok je petoro vozača isključeno iz saobraćaja.

Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Najava isključenja struje za petak, 16. oktobar
categories_image
Izmena režima saobraćaja zbog artiljerijskog gađanja na poligonu u Nikincima
categories_image
Juče sankcionisano 28 vozača
categories_image
Za vikend na putevima u Sremu 419 prekršaja i 11 saobraćajnih nezgoda
categories_image
Najava isključenja struje za utorak, 13. oktobar
categories_image
Protekle nedelje rođene 24 bebe u mitrovačkom porodilištu
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Servis

Zatvara se deonica puta između B...

categories_image

Društvo | Servis | Sremska Mitrovica

Zatvara se Gradski bazen „...

categories_image

Servis

Pet osoba povređeno u saobraćaju

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt