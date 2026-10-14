Najava isključenja struje za petak, 16. oktobar

Za petak, 16. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 08:00 do 14:00 časova
Legetska od br. 3-15 i 2-32
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Bulevar Arsenija Čarnojevića 31-33 (prve tri zgrade)
Matije Huđi br: 60, 70, 76, 97 i b.b.
Toplotne podstanice Matije Huđi br: 60, 76, 97
Samoposluga “Mačak” – Matije Huđi b.b.
Vase Stajića od br. 1-29 i 2-40
Vase Pelagića od br. 1-27 i 2-34
Petra Preradovića br. 41
Ratarska br. 38
Vladimira Matijevića od br. 53-77 i 38a-48a