Zatvoren put kroz Salaš Noćajski od 17. do 22. oktobra

Od subote, 17. oktobra, do četvrtka, 22. oktobra, put kroz Salaš Noćajski biće zatvoren za saobraćaj zbog izvođenja radova.

Mole se građani da tokom ovog perioda koriste alternativne pravce.

Iz lokalne samouprave zahvaljuju se građanima na razumevanju.

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