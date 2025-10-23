Najava isključenja struje za petak, 24. oktobar

Za petak, 24. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:30 do 11:30 časova:
“Hidrograđevinar” A.D. – ul. Voganjski put put br. b.b.
Sremska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova:
Gradski bazen – Svetog Dimitrija b.b.
Kuzminska od broja 35 do 75 i od 38 do 80
Martinci od 09:00 do 12:00 časova:
Fruškogorska od broja 75 do 133a i od 82 do 132
Jovanke Gabošac od broja 17 do 35 i od 42 do 144
Krajiška
Fruškogorska od broja 43 do 73 i od 50 do 82
Železnička od broja 61 do 119 i od 66 do 158
Jovanke Gabošac od broja 1 do 15 i od 2 do 40
Putnička od broja 1a do 39
Ekonomija Martinci
Benzinska stanica OMV
ŽTP