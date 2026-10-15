Deo Sremske Mitrovice danas bez vode

Za četvrtak, 15. oktobar 2026. godine planirani su radovi na vodovodnoj mreži na Bulevaru Konstantina Velikog. Zbog sanacije kvara na cevovodu bez vode će u vremenu od 8,30 do 13,30 satiostati potrošači u: -delu Bulevara Konstantina Velikog ( od Crvene česme do Ul. 16. divizije ) i

-delu Naselja Nikola Tesla

Umanjen pritisak uz mogućnost povremenog nestanka vode imaće potrošači u:

-stambenim zgradama u svim mitrovičkim naseljima

-drugim višespratnim objektima i

-naseljenom mestu Šašinci

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.

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