Deo Sremske Mitrovice danas bez vode

Za četvrtak, 15. oktobar 2026. godine planirani su radovi na vodovodnoj mreži na Bulevaru Konstantina Velikog. Zbog sanacije kvara na cevovodu bez vode će u vremenu od 8,30 do 13,30 satiostati potrošači u: -delu Bulevara Konstantina Velikog ( od Crvene česme do Ul. 16. divizije ) i
-delu Naselja Nikola Tesla
Umanjen pritisak uz mogućnost povremenog nestanka vode imaće potrošači u:
-stambenim zgradama u svim mitrovičkim naseljima
-drugim višespratnim objektima i
-naseljenom mestu Šašinci
Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.