  • četvrtak, 15. oktobar 2026.
Deo Sremske Mitrovice danas bez vode
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Deo Sremske Mitrovice danas bez vode

15. oktobar 2026. godine

Za četvrtak, 15. oktobar 2026. godine planirani su radovi na vodovodnoj mreži na Bulevaru Konstantina Velikog. Zbog sanacije kvara na cevovodu bez vode će u vremenu od 8,30 do 13,30 satiostati potrošači u: -delu Bulevara Konstantina Velikog ( od Crvene česme do Ul. 16. divizije ) i
-delu Naselja Nikola Tesla

Umanjen pritisak uz mogućnost povremenog nestanka vode imaće potrošači u:
-stambenim zgradama u svim mitrovičkim naseljima
-drugim višespratnim objektima i
-naseljenom mestu Šašinci

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.

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