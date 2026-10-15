Tri nesreće, dve osobe povređene

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritorijima Rume, Stare Pazove i Sremske Mitrovice, evidentirane su tri saobraćajne nezgode. Povređene su dve osobe.

Otkrivena su 254 saobraćajna prekršaja, dok je osmoro vozača sankcionisano zbog upotrebe mobilnog telefona u toku vožnje.

Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju

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