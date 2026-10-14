Načelnica Anita Obradović posetila Udruženje građana „Moj svet“

U prostorijama Udruženja građana „Moj svet“ održan je sastanak sa načelnicom za socijalnu zaštitu i zdravstvo, Anitom Obradović.
Tokom ove posete, predstavnici udruženja i načelnica razgovarali su o svakodnevnim izazovima sa kojima se suočavaju roditelji dece sa autizmom, njihovim potrebama, kao i o tome koliko su podrška i razumevanje značajni za svaku porodicu.
Udruženje građana „Moj svet“ je ovom prilikom predstavilo i svoje planove za narednu godinu. Kako navode, cilj im je da nastave sa stvaranjem boljih uslova za decu, pružanjem podrške roditeljima i izgradnjom zajednice u kojoj svako dete ima svoje mesto.
Iz udruženja su uputili zahvalnost načelnici Aniti Obradović na poseti, izdvojenom vremenu i spremnosti da sasluša roditelje i bliže se upozna sa njihovim radom.
„Verujemo da su razgovor, razumevanje i zajednička saradnja važni koraci ka društvu koje pruža više podrške deci sa autizmom i njihovim porodicama“, poručili su iz Udruženja građana „Moj svet“, uz svoju prepoznatljivu poruku – zajedno za naše mališane!