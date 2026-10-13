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Promocija knjige eseja Ilije Šaule 15. oktobra
Kultura | Sremska Mitrovica
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Promocija knjige eseja Ilije Šaule 15. oktobra

13. oktobar 2026. godine

U četvrtak 15. oktobra u 18 časova, u Biblioteci „ Gligorije Vozarović“, biće održana promocija stvaralaštva Ilije Šaule.

Ilija Šaula je srpski književnik, pesnik, izdavač i kulturni poslenik. Osnivač je Književne radionice „Kordun“ i pokretač udruženja „Književni Esnaf“. Njegovo stvaralaštvo obuhvata poeziju, prozu i romaneskne forme prevedene na nekoliko jezika i uvrštene u svetske antologije. Šaula je aktivan u očuvanju srpskog jezika i kulture u dijaspori i okuplja autore širom sveta. Član je Matice srpske i Udruženja književnika Srbije. Pored književnosti, bavi se i slikarstvom. Živi i radi u Vest Česteru, u Pensilvaniji.

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