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Kako sačuvati mentalno zdravlje: Edukacija zaposlenih u „Eaton Electricu“
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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Kako sačuvati mentalno zdravlje: Edukacija zaposlenih u „Eaton Electricu“

13. oktobar 2026. godine

Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se svake godine 10. oktobra i to je prilika da se kroz različite aktivnosti ljudi i zajednice ujedine kako bi unapredili znanje, podigli svest i štitili svačije mentalno zdravlje kao univerzalno ljudsko pravo.

Prema proceni SZO svaka četvrta osoba je u nekom periodu svog života pogođena nekim mentalnim poremećajem. Zbog toga su prevencija mentalnih poremećaja i unapređenje mentalnog zdravlja od ključnog je značaja za svaku zajednicu.

Tim povodom, u kompaniji“ Eaton Electric“ u Sremskoj Mitrovici održano edukativno predavanje a zaposlenima je o ovoj veoma aktuelnoj zdravstvenoj temi govorila Nevena Tedić, medicinska sestra iz Patronažne službe Zdravstevnog centra.

Prisutni su najpre upoznati sa faktorima rizika koji mogu dovesti do mentalnog poremećaja: biološki (genetika, neurološki faktori, konzumiranje nedozvoljenih susptanci), psihološki (trauma, zlostavanje, zanemarivanje, siromaštvo, socijalna isključenost) i biopsihosocijalni (interakcija bioloških, psiholoških i socijalnih faktora).

Kako možemo prepoznati prve znake poremaćaja mentalnog zdravlja? Simptomi koji ukazuju na takvo stanje svakako su: otuđivanje-povlačenje od prijatelja, porodice i kolega, izbegavanje aktivnosti u kojima bi inače uživali, previše ili premalo sna, prejedanje ili izgladnjivanje, osećanje beznadežnosti, češća upotreba supstanci koje menjaju raspoloženje (alkohol, nikotin..) – zavisnost, često izražanje neprijatnih emocija, naročito tuga i strah, zbunjenost, usamljenost, nemogućnost obavljanja svakodnevnih zadataka i slično.

Efikasnim metodama prevecije možemo unaprediti svakodnevne navike uz primenu tehnika koje čuvaju naše mentalno zdravlje. Slušaocima je predložena dnevna introspekcija, vođenje dnevnika i otvorena komunikacija sa bliskim osobama kao efikasnim metodama. Takođe pomažu i tehnike za upravljanjem stresom, poput dubokog disanja, meditacije, joge ili umerene fizičke aktivnosti.

Posebnu pažnju predavač Nevena Tedić je posvetila upražnjavanju zdravih navika na radnom mestu, a koje podrazumevaju vežbe disanja, vežbe istezenja ukoliko postoji takva mogućnost, kratke pauze za oči i telo,odlazak na svež vazduh, vežbe za ramena i listove, vežbe za šake.

Kada je ovakvim metodama nemoguće popraviti svoje mentalno stanje, javljanje lekarima specijalistima (psiholozi,psihijatri,neurolozi) je od presudnog značaja.

Izvor: Zdravstveni centar Sremska Mitrovica

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