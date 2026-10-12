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Na proleće rekonstrukcija puta ka Šašincima
Vesti | Sremska Mitrovica
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Na proleće rekonstrukcija puta ka Šašincima

12. oktobar 2026. godine

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović obišao je jutros raskrsnicu koja vodi ka naseljenom mestu Šašinci i najavio nove investicije u putnu infrastrukturu. Nakon obimnih radova na deonici puta Sremska Mitrovica–Jarak, u narednom periodu sledi uređenje saobraćajnice prema Šašincima, za koju su sredstva već obezbeđena.

Nedimović je istakao da gradske vlasti nisu zaboravile na potrebe meštana Šašinaca, koji su očekivali da se radovi na modernizaciji putne infrastrukture nastave i u njihovom naselju.

Prema njegovim rečima, planirana je rekonstrukcija tri kilometra puta, a početak radova očekuje se na proleće.

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