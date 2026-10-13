Povodom obeležavanja 16. oktobra, Dana opštine Beočin, ove nedelje u Beočinu počinje program Oktobarskih svečanosti koji će trajati do 27. oktobra.

U saradnji sa javnim preduzećima, organizacijama i ustanovama Opština Beočin je i ove godine pripremila raznovrsne besplatne programske sadržaje namenjene svim generacijama.

U cilju podizanja svesti o značaju brige o zdravlju i redovne prevencije, Dom zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“ organizuje besplatne laboratorijske analize krvi, koje građani mogu uraditi bez zakazivanja u periodu od 12. do 16. oktobra, od 8.45 do 9.30 časova. Takođe, u subotu, 17. oktobra, od 8 do 11 časova građani mogu obaviti i besplatne preventivne preglede kod lekara, gde će im biti predočena analiza prethodno urađene krvne slike kao i preporuke za očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti.

U petak, 16. oktobra, u 11 časova, polaganjem venaca u Parku heroja, biće započet program obeležavanja Dana opštine i Dana oslobođenja Beočina. Nakon toga, u 12 časova u Kulturnom centru opštine Beočin biće održana Svečana sednica Skupštine opštine Beočin praćena svečanom akademijom na kojoj će biti dodeljena najviša opštinska priznanja – Oktobarske nagrade.

U subotu, 17. oktobra od 20 časova na platou Kulturnog centra opštine Beočin biće upriličeno veče narodne i zabavne muzike, a publika će imati priliku da uživa u koncertu zvezde popularnog televizijskog takmičenja „Zvezde Granda“ Nemanje Stevanovića. Ulaz na koncert je slobodan.

Naredni dani donose i sadržaje posvećene solidarnosti, porodici i najmlađima. U nedelju, 18. oktobra, u 11 časova na Trgu mladosti biće obeležen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima kroz društveno odgovornu kampanju Crvenog krsta Beočin.

U ponedeljak, 19. oktobra, Turistička organizacija opštine Beočin organizuje porodični dan i druženje za najmlađe koje će biti upriličeno od 17 časova na Trgu mladosti u Beočinu, a okviru kojeg će najmlađi sugrađani moći da uživaju u animacijama, kreativnim radionicama i zabavnom programu.

U četvrtak, 22. oktobra, u Skupštini opštine Beočin biće upriličen svečani prijem i uručenje novčanih nagrada deci boraca, ratnih i civilnih invalida rata koje Opština Beočin dodeljuje povodom obeležavanja 16. oktobra kao Dana oslobođenja i Dana opštine.

Svečanim otvaranjem pozorišnog festivala amaterskog stvaralaštva „PozorFest“, koji pod pokroviteljstvom Opštine Beočin počinje u Kulturnom centru u utorak, 27. oktobra, biće obeležen kraj ovogodišnjih Oktobarskih svečanosti u Beočinu.

Svi programski sadržaji u okviru održavanja „Oktobarskih svečanosti“ su besplatni.

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