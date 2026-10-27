„Mini-tini fest“ u petak, 30. oktobra, u Pećinačkom kulturnom centru

Pećinci će poslednjeg petka u oktobru ponovo biti mesto susreta mladih talenata, muzike i publike, a ovogodišnje izdanje „Mini-tini festa“ imaće poseban značaj – festival obeležava 20 godina postojanja.

Veliko finale biće održano u petak, 30. oktobra, sa početkom u 18.00 časova, u sali Kulturnog centra „Pećinci“, a na festivalskoj sceni predstaviće se mladi pevači koji su do završne večeri stigli nakon dva kruga audicija i višenedeljnih priprema.

Ovogodišnji finalisti dolaze iz tri osnovne škole sa teritorije opštine Pećinci – OŠ „Dušan Vukasović Diogen“, OŠ „Dušan Jerković Uča“ i OŠ „Slobodan Bajić Paja“ – a predstavljaju Pećince, Šimanovce, Kupinovo, Ašanju, Obrež, Karlovčić, Deč i Donji Tovarnik.

U Mini kategoriji na sceni će se predstaviti Iva Grujičić, Mina Micković, Teodora Mauković, Anisija Klašnja, Jana Kovačević, Natalija Davidović, Marija Đurić, Valentina Prijić i Nataša Filipović, dok će u Tini kategoriji nastupiti Natalija Ilić, Natalija Prijić, Sonja Georgijević, Sofija Bogdanović, Janja Bovan, Lena Vlajković i Boško Dobrić.

Iza mladih izvođača su nedelje rada tokom kojih su, pored pripreme odabranih kompozicija, radili na vokalnoj tehnici, interpretaciji, dikciji i scenskom nastupu, kako bi se pred publikom predstavili u svom najboljem izdanju.

Posebnu odgovornost na jubilarnom izdanju festivala imaće petočlani stručni žiri, koji okuplja umetnike i pedagoge iz različitih oblasti muzičke i scenske umetnosti. O nastupima mladih finalista odlučivaće prof. dr Agota Vitkai Kučera, operska pevačica, dr um Mladen Vukmir, profesor harmonike, Nina Martinović, pijanistkinja i glumica, kao i glumci Dragan Vesić i Teodora Miklušev.

Stručni žiri dodeliće prvu, drugu i treću nagradu za interpretaciju u obe uzrasne kategorije, dok će jednom od učesnika pripasti najviše festivalsko priznanje – Gran pri „Najbolji među najboljima“. Festivalske nagrade obuhvataju diplome i „zlatne plakete“, kao i „zlatne statue“ za pobednike.

Poseban deo jubilarne večeri biće posvećen prošlogodišnjim pobednicama „Mini-tini festa“, koje će se publici predstaviti u revijalnom, netakmičarskom delu programa. Na festivalsku scenu vratiće se Aleksandra Otašević iz Ašanje, dobitnica prve nagrade u Mini kategoriji 2025. godine, sa pesmom „Dama“, i Nikolina Budimčić iz Kupinova, prošlogodišnja dobitnica prve nagrade u Tini kategoriji, sa kompozicijom „Čarobna noć“. Publika će ponovo čuti i Milicu Popović iz Ašanje, dobitnicu Gran prija „Mini-tini festa“ 2025. godine, koja će izvesti kompoziciju „Eto to se ljubav zove“.

Umetnički direktor festivala je Jovan Adamov, dok će kroz jubilarno festivalsko veče publiku voditi Bane Rosić – Leteća gitara. U realizaciji programa učestvuju muzički producent Lado Leš, muzička urednica Marina Adamov Stojadinović, vokalni pedagog Aleksandra Padrov, kao i brojni drugi saradnici.

Organizator 20. jubilarnog „Mini-tini festa“ je Kulturni centar „Pećinci“, a pokrovitelji su Opština Pećinci i Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Ulaznice po ceni od 400 dinara su u prodaji na blagajni Kulturnog centra „Pećinci“. Mogu se kupiti svakog radnog dana od 9.00 do 15.00 časova, a u istom terminu moguće je izvršiti i rezervaciju putem telefona 022/2436-237.

Na dan festivala, u petak, 30. oktobra, prodaja ulaznica počinje u 16.00 časova, dva sata pre početka programa.

Zbog ograničenog broja mesta u sali, Kulturni centar „Pećinci“ preporučuje publici da svoje ulaznice kupi ili rezerviše blagovremeno i bude deo jubilarne večeri kojom se obeležava 20 godina „Mini-tini festa“ u Pećincima.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.