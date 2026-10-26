IZBORI 2026: Pobeda Studentske liste

Prema poslednjim podacima Republičke izborne komisije, na osnovu obrađenih 8.127 od ukupno 8.392 biračkih mesta, pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima odnela je Studentska lista sa 2.242.966 obrađenih glasova, odnosno 52,64 odsto, uz rekordnu izlaznost od 69,3 odsto.

Atmosfera na jučerašnjim izborima bila je referendumska, te će u novi saziv republičkog parlamenta, osim predstavnika Studentske liste, ući još samo lista predvođena Srpskom naprednom strankom, koja je osvojila 39,22 odsto glasova i od sada prelazi u opoziciju, kao i nekoliko manjinskih predstavnika.

Nosilac liste „Ujedinjena Srbija“ i doskorašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić priznao je poraz, a širom Srema sinoć je nastalo spontano slavlje na ulicama. Izborni rezultati po sremskim opštinama ovog trenutka izgledaju ovako:

Sremska Mitrovica: Studentska lista 49,4% – Ujedinjena Srbija 44,8%

Ruma: Studentska lista 47,99% – Ujedinjena Srbija 45,81%

Inđija: Studentska lista 47,74% – Ujedinjena Srbija 46,3%

Stara Pazova: Studentska lista 51,56% – Ujedinjena Srbija 43,11%

Šid: Studentska lista 43,63% – Ujedinjena Srbija 50,27%

Pećinci: Studentska lista 37,16% – Ujedinjena Srbija 59,01%

Irig: Studentska lista 40,51% – Ujedinjena Srbija 53,43%.

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