Održana 26. Smuđijada: Smuđ nije prošetao kejom

I ove godine, više desetina ribolovaca okupilo se na mitrovačkom keju. Dvadesetšesto izdanje čuvene Smuđijade, u organizaciji Udruženja ribolovaca „Zlatna ribica“, privuklo je i ovaj put takmičare iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bugarske, Slovenije, Francuske, Nemačke Severne Makedonije.

-Drago nam je što smo i ovaj put okupili na desetine ribolovaca iz najrazličitijih krajeva, kao i to što i ove godine čujemo da smo odradili dobar posao kada je organizacija u pitanju. Veoma je važno i to što nam se ljudi vraćaju, tako da imamo veliki broj naših stalnih takmičara koji rado dolaze u Sremsku Mitrovicu iz godine u godinu – rekao je Darko Kulić u ime organizatora, iskoristivši priliku da se zahvali svim pojedincima i firmama koje su podržale organizaciju ovogodišnje Smuđijade.

Kako običaj nalaže, pecalo se do večernjih časova, kada je došlo vreme za proglašenje pobednika, ali i nezaobilazno druženje uz večeru.

Ove godine zanimljivo je to da se nijedan smuđ nije dao prevariti, te je prvo mesto pripalo Dušanu Domuzu iz Bingule, koji je ulovio štuku. Drugo i treće mesto, takođe sa štukom na udici, osvojili su Jezdimir Tadić iz Novog Sada i Lazo Savić iz Bijeljine. David Savatić, četvrti na tabeli, ulovio je soma, a Nemanja Ćirović i Nikola Bundalo morali su se zadovoljiti bandarima.

Kao i do sada, Smuđijada je privukla i žene, ljubiteljke ribolova, među kojima su ovaj put bile Nevena Orozović i Dragica Vasić, a najstariji takmičar bio je Ištvan Neuštadter.

Za najbolje takmičare pripremljene su i vredne nagrade, a izbora najmlađeg takmičara ove godine nije bilo, te su svi mališani koji su se prošle subote našli na keju dobili prigodne poklone.

Prema rečima organizatora, druženje se nastavlja i dogodine, a naredna, 27. Smuđijada već je zakazana za 16. oktobar 2027.

Varao smuđa, prevario goluba!

Još jedna zanimljivos obeležila je ovogodišnju Smuđijadu. Osim pecanja u reci, zabeleženo je i varaličarenje u vazduhu. Tako je, prilikom zabacivanja, prošlogodišnji nosilac zlatnog pehara umesto smuđa prevario goluba. A, kako Smuđijada tradicionalno promoviše pokret „uhvati i pusti“, golub je živ i zdrav vraćen u vazduh.

N.M.

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