Evropski rukomet prvi put u Rumi

Ruma-U okviru druge runde EHF Evropskog kupa, rukometašice RK Ruma će u subotu, 3. oktobra, od 19 časova u Sportskoj hali u Rumi ugostiti slovenački ŽRK „Velenje“. Ulaz na utakmicu je besplatan. Rumske rukometašice izašle su danas na Gradski trg kako bi pozvale sugrađane da ih u subotu podrže u istorijskoj utakmici za klub i rumski sport – prvom evropskom meču koji će RK „Ruma“ odigrati na domaćem terenu. Za rumski klub biće to prvi nastup na evropskoj sceni. Kapiten RK „Ruma“ Jelena Vukmirić istakla je da je sama činjenica da klub izlazi na evropsku scenu veliki motiv za ekipu i pozvala navijače da ispune tribine.

-Dođite i podržite nas u što većem broju. Mi smo spremne. Utakmica nam je i te kako bitna, a sama činjenica da izlazimo na evropsku scenu dovoljno nas motiviše, rekla je Jelena Vukmirić.

Trener RK „Ruma“ Dragan Vidović ocenio je da je ekipa dobro pripremljena i da igračice sa velikim nestrpljenjem očekuju prvi evropski nastup. On je dodao da je slovenačka ekipa kvalitetna, ali da Rumljanke imaju igrački potencijal da ostvare dobar rezultat pred revanš. RK „Ruma“ je prošlu sezonu ARKUS lige, najvišeg ranga domaćeg ženskog rukometa, završio na petom mestu. U novoj sezoni Rumljanke su u prva dva kola zabeležile pobedu i nerešen rezultat.

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