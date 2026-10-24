Tamburaši ne zaboravljaju svoje: Priznanja za Miroslava Kličkovića i Radovana Jovanovića

Udruženje “Ljudi dobre volje” tradicionalno je dodelilo godišnja priznanja zaslužnim Mitrovčanima za doprinos tamburaškoj muzici u proteklim decenijama, a prestižna nagrada ove godine pripala je Miroslavu Kličkoviću i Radovanu Jovanoviću, kontrašu i harmonikašu. U kultnom mitrovačkom restoranu “Ribolovac” okupio se krem tamburaške scene grada na Savi, koji su uz pesmu i druženje organizovali još jedno veče koje će se prepričavati.

Miroslav je već decenijama u kafani, ugostiteljstvom se bavi skoro 30 godina, dok je u svetu muzike od 1978. godine. Kako kaže, od tada nije bilo prekida, svirao je puno instrumenata, počeo sa gitarom i rok muzikom u srednjoj školi, kasnije klavir, da bi prešao na kontru pre 20 godina, sa kojom i danas nastupa.

-Priznanje koje sam dobio znači mi pre svega zato što dolazi od kolega muzičara, tamburaša, predstavlja satisfakciju za moj rad u proteklih 40 godina – kaže Kličković.

Dobitnik priznanja dodaje da je svaki nastup priča za sebe, ne postoje dva identična, a u sećanju mu je posebno ostao doček Nove godine u Francuskoj, na jezeru u mestu Ivoar, kada su muziku sa ovih prostora svirali Francuzima.

Sagovornik dodaje da ne planira da prestane da se bavi muzikom, ističući značaj i da se što više mladih posveti tamburici, očuvanju kulturne tradicije i nasleđa na ovim prostorima.

-Bavljenje muzikom, uz sport, je najbolje opredeljenje koje mladi mogu da imaju. Mislim da je svaka vrsta muzike dobra, ali posebno ova tradicionalna, mora da ostane nešto iza nas, za generacije koje dolaze. Vraćaju se neke pesme koje ni ja nisam čuo, muzika koja je vezana za Srem i Vojvodinu je karakteristična i treba je negovati. Sve je podložno promenama, ali nisam pristalica novih modernizacija i elektronike, tambura treba da ostane kakva jeste – dodao je Miroslav Kličković.

Druga plaketa otišla je u ruke harmonikaša Radovana Jovanovića iz Velikih Radinaca, koji je već oko 50 godina u svetu muzike.

-Ovo je jako lep običaj, nadam se da će i mladi biti u prilici da dočekaju da im neko oda priznanje za višedecenijski doprinos tamburaškoj muzici. Baš u ovom restoranu, sa nekim prekidima, nastupam preko 20 godina. Moj sam početak vezan je za tamburaše, ali sam posle više bio sa strujašima. Pre nekih 15 godina sam se definitivno opredelio za tamburu, gde sam i danas ostao. Harmonika je univerzalni instrument, uklapa se u različite vrste muzike. Iz ove perspektive, žao mi je vremena koje sam proveo sa strujašima, nekako mi je tamburaška muzika milija – iskreno će Jovanović.

Radovan se posebno seća svirke na svadbi u Bešenovu, kada je nastupao sa porodicom, ocem i dedom, kome je to bila poslednja svirka, a dobitniku ovogodišnjeg priznanja, prva.

-Nadam se da će ova tradicija dodele priznanja da se nastavi i u godinama koje dolaze. Srećan sam što vidim ovoliko ljudi, prijatelja i kolega, sa željom da na narednim okupljanjima bude još više mladih – zaključio je Radovan Jovanović.

Ova ideja je jedinstvena i prva na prostoru Vojvodine, a traje više od dve decenije, u čast ljudi koje ne treba zaboraviti.

-Nadamo se da ćemo i u godinama koje dolaze nastaviti tradiciju. Ovogodišnji laureati su legende mitrovačke muzike, dobri ljudi, a o njihovom kvalitetu govore i decenije provedene uz tamburicu – navode organizatori.

Već po tradiciji, od prve dodele, laureati su nagrađeni i od strane naše medijske kuće sa besplatnom godišnjom pretplatom, a koju je u ime “Sremskih novina” Miroslavu i Radovanu uručio Zlatko Zrilić.

St.B.

Foto: S. Nikšić

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