Hodočašće za Lunu Pilipović: Peške do manastira Studenica

Svetozar Zare Obradović iz Sremske Mitrovice početkom oktobra okončao je hodošačće do manastira Studenica kako bi pomogao u lečenju male Lune Pilipović iz Šašinaca koja boluje od cerebralne paralize. Na put koji je pešačeći prešao od Sremske Mitrovice do Studenice krenuo je 26. septembra, a u jednu od najvećih srpskih svetinja stigao je 3. oktobra.

-U martu prolazeći pored manastira Studenica pomislio sam šta ako jednog dana krenem peške do Studenice. Onda sam čuo za Lunu koja je iz obližnjeg mitrovačkog sela. Osam dana pešačenja gde je svaki kilometar imao smisla ako joj se obezbedi makar jedna terapija više, gde ona ima šansu više za izlečenje, a ja da budem bar korak bliže Bogu, rekao je Mitrovčanin Svetozar, koji iz naselja Kamenjar krenuo u ovaj veliki poduhvat.

Za njega kaže da je samo želeo da lični put dobije viši smisao, bez potrebe za dokazivanjem. S toga ovakav poduhvat ne objavljujemo u svrhu bilo kakve promocije, već da bi se i drugi podstakli na humane akcije, koliko je ko i na koji način u mogućnosti. Za Svetozara to je bilo hodočašće do zadužbine Stefana Nemanje, a za nas njegova želja da objave vidi što više ljudi.

-Dragi prijatelji, odlučio sam da krenem peške na hodočašće do manastira Studenica. Ovaj put za mene nije samo put od jednog mesta do drugog. Nije izazov. Nije dokazivanje. Nije samo pitanje koliko kilometara mogu da pređem. Ovaj put je moja potreba da zastanem, da se pomolim, da pronađem mir i još više se približim Bogu. Zato ću svoje korake posvetiti maloj Luni, devojčici iz okoline Sremske Mitrovice kojoj su potrebna sredstva za lečenje, naveo je Svetozar Obradović pred polazak.

Kako kaže ispred table manastira Studenica, svoj zavet je ispunio sa nadom da je uspeo bar delom da pomogne Luni, i dodaje da je ovo tek prva akcija za pružanje pomoći.

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