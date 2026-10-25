Rak pluća ne čeka simptome – preventivni pregled može da promeni sve

Karcinom pluća jedna je od najtežih malignih bolesti, a njegova posebna opasnost ogleda se u tome što dugo može da se razvija bez jasnih simptoma. Kada se pojave prve tegobe, bolest je kod mnogih pacijenata već uznapredovala, što otežava lečenje i smanjuje mogućnosti za izlečenje. Upravo zato je rano otkrivanje od presudnog značaja, a građanima u Sremu koji pripadaju rizičnim grupama sada je dostupna još jedna mogućnost da preventivno provere zdravlje jer je Zdravstveni centar Sremska Mitrovica od jula ove godine uključen u projekat „Požuri, snimi, produži život“.

Prema rečima dr Adila Elhaga, specijaliste opšte medicine i zamenika direktora Zdravstvenog centra, reč je o nacionalnom programu koji je osmislilo Ministarstvo zdravlja, a pokrenuo ga je Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, u saradnji sa Institutom za plućne bolesti Vojvodine.

–Karcinom pluća vodeći je uzrok smrtnosti od malignih bolesti i kod muškaraca i kod žena u Srbiji. Dok je ranije kod žena najzastupljeniji bio karcinom dojke, poslednjih godina na prvom mestu je karcinom pluća. Reč je o veoma podmukloj bolesti koja ne daje simptome sve dok se ne razvije u stadijum koji je teže lečiti kada je preživljavanje kraće, a rizik od invaliditeta veći. Cilj je da bolest otkrijemo što ranije, a to možemo samo ako delujemo proaktivno, odnosno ako ne čekamo da se pojave simptomi, već sami tražimo promene putem skrininga. To je suština preventivnih pregleda – ističe dr Adil Elhag.

Snimanje traje svega minut

Doktor objašnjava da se skrining obavlja snimanjem niskodoznim skenerom, koji koristi rendgensko zračenje u deset puta manjoj dozi nego standardni dijagnostički CT pregled. Ova metoda omogućava otkrivanje i najminimalnijih promena u plućima, ali takođe i drugih promena u strukturama koje se nalaze na grudnom košu. Tako može čak da se vidi i karcinom dojke koji isto nije dao nikakve simptome.

Prema rečima dr Elhaga na skrining se upućuju muškarci i žene starosti od 50 do 74 godine koji ispunjavaju kriterijume povećanog rizika. U tu grupu spadaju osobe sa pušačkim stažom od 30 paklo-godina, što odgovara pušenju jedne paklice cigareta dnevno tokom 30 godina. Rizičnu grupu čine, takođe, i osobe koje imaju hronične plućne bolesti, rade u uslovima izloženosti prašini ili kancerogenim materijama, kao i osobe koje puše najmanje 20 paklo-godina i imaju srodnika prvog stepena sa karcinomom pluća. Obuhvaćeni su i bivši pušači koji su imali navedene pušačke navike, a od prestanka pušenja nije prošlo više od deset godina.

Postupak počinje kod izabranog lekara, kome građani mogu da se obrate ukoliko žele da provere da li ispunjavaju uslove za skrining. Lekar može i sam da prepozna osobe koje pripadaju rizičnoj grupi, na osnovu njihovih godina, pušačkih navika i drugih faktora rizika. Nakon popunjavanja ankete, podaci se prosleđuju nadležnim institutima, a pacijenti se upućuju na radiološko snimanje u bolnicu.

– Pacijenti se, otprilike, u roku od dve nedelje pozivaju na snimanje. Samo snimanje traje oko minut, a ukupno zadržavanje je približno deset minuta. Ako je nalaz uredan, u roku od sedam dana izabrani lekar obaveštava pacijenta, koji dobija nalaz i snimak na CD-u, uz preporuku da se skrining ponovi za godinu dana. Naravno, tom prilikom se savetuju i prestanak pušenja i zdravije životne navike – objašnjava dr Elhag.

Ukoliko se otkrije promena koja zahteva dodatnu proveru, pacijent se poziva u roku od dva do tri dana, a izabrani lekar priprema upute za dalju dijagnostiku u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Na taj način nastoji se da se, od prvog snimanja do utvrđivanja dijagnoze i eventualnog operativnog lečenja, nepotrebno ne gubi vreme, jer sve to traje otprilike mesec dana.

Rano otkrivanje menja izglede za lečenje

Koliko je važno otkriti bolest pre nego što se proširi, pokazuju i podaci o izgledima za lečenje u različitim stadijumima. Prema rečima dr Elhaga, kada se karcinom pluća otkrije u prvom stadijumu, dok je tumor lokalizovan, mogućnosti za izlečenje su znatno veće. On navodi da se u takvim slučajevima šanse za izlečenje mogu kretati oko 70 odsto, dok je kod uznapredovale bolesti, naročito u trećem i četvrtom stadijumu, petogodišnje preživljavanje znatno niže i znosi samo pet do šest posto.

Skrininzi i za druge maligne bolesti

Pored programa za rano otkrivanje karcinoma pluća, u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica sprovode se i skrininzi za karcinom dojke, grlića materice i debelog creva.

Reč je o preventivnim programima koji se sprovode godinama, ali odziv građana, prema oceni dr Elhaga, i dalje nije dovoljan.

-Organizovani skrining za karcinom dojke namenjen je ženama od 50 do 69 godina, koje se pozivaju na mamografski pregled svake druge godine. Ukoliko se uoče sumnjive promene, slede dodatne dijagnostičke procedure, među kojima može biti i biopsija, na osnovu čijih rezultata se određuje dalji način lečenja. Skrining na karcinom grlića materice obuhvata žene od 25 do 65 godina. Osnovna metoda je Papanikolau test, uz ginekološki pregled i kolposkopiju kada je to potrebno. U zavisnosti od nalaza, sprovode se dodatne procedure radi otkrivanja i lečenja prekanceroznih promena ili karcinoma. Kod skrininga na karcinom debelog creva obuhvaćene su osobe od 50 do 74 godine. Najpre se radi FOB test na okultno, odnosno nevidljivo krvarenje u stolici. Ukoliko je rezultat pozitivan, pacijent se upućuje na kolonoskopiju, kojom se utvrđuje uzrok krvarenja. Pozitivan test ne znači automatski da osoba ima karcinom, jer krvarenje mogu izazvati i druge promene u debelom crevu – objašnjava doktor Elhag.

On podseća da se, pored organizovanih programa, značajna pažnja mora posvetiti i prevenciji kardiovaskularnih bolesti, kao i ranom otkrivanju promena na prostati. Za muškarce ne postoji organizovani nacionalni skrining na karcinom prostate, ali se od 50. godine mogu sa izabranim lekarom konsultovati o određivanju PSA vrednosti i urološkom pregledu, u skladu sa individualnim rizikom i preporukama lekara.

Zdravlje je i u našim rukama

Iako zdravstveni sistem obezbeđuje mogućnosti za preventivne preglede, njihov uspeh u velikoj meri zavisi i od spremnosti građana da se odazovu pozivima i potraže savet lekara. Posebno je važno da se pregledi ne odlažu do pojave tegoba, jer se mnoge maligne i kardiovaskularne bolesti mogu razvijati tiho, bez upadljivih znakova upozorenja.

– Moja poruka građanima je uvek ista: idite kod lekara i kada nemate problem. Odazivajte se skrininzima, a ako vam lekar ne predloži pregled, pitajte da li bi trebalo da ga uradite s obzirom na godine, način života i faktore rizika. Zdravlje zavisi od nas samih, ali i od lekara i celokupnog zdravstvenog sistema. Zato je važno da sarađujemo, da redovno kontrolišemo svoje zdravlje i da vodimo računa o životnim navikama – naglašava dr Elhag.

Redovni preventivni pregledi, prestanak pušenja, pravilna ishrana, fizička aktivnost i kontrola krvnog pritiska važni su koraci u očuvanju zdravlja. Kada je reč o malignim bolestima, pravovremena reakcija može da napravi presudnu razliku, zato ne treba čekati da se pojave simptomi, već iskoristiti mogućnosti za rano otkrivanje bolesti.

S. Mihajlović

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