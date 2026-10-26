U utorak dva filmska naslova u Pećincima: „Pera Kojot protiv sistema“ za najmlađe i „Kengur se vraća kući“ u večernjem terminu

Kulturni centar „Pećinci“ nastavlja sa redovnim bioskopskim programom u utorak, 27. oktobra 2026. godine, kada publiku očekuju dve projekcije – animirana avantura „Pera Kojot protiv sistema“ od 18.30 časova i domaći film „Kengur se vraća kući“ od 20.30 časova.

Cena ulaznice za svaku projekciju iznosi 400 dinara.

„Pera Kojot protiv sistema“ – večita potera seli se u sudnicu

Od 18.30 časova najmlađu publiku, porodice, ali i sve ljubitelje čuvenih animiranih junaka očekuje film „Pera Kojot protiv sistema“ (Coyote vs. Acme), sinhronizovan na srpski jezik.

Nakon bezbroj neuspešnih pokušaja da uhvati Pticu Trkačicu, tokom kojih su mu se proizvodi korporacije Acme gotovo redovno obijali o glavu, Pera Kojot odlučuje da promeni taktiku – umesto nove zamke, odlučuje da tuži kompaniju Acme.

Za pomoć angažuje Kevina, posrnulog advokata koji se bavi reklamama. Između neobičnog klijenta i njegovog zastupnika postepeno se razvija prijateljstvo koje ih dodatno motiviše da istraju u borbi protiv moćne korporacije. Zadatak, međutim, neće biti jednostavan, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme.

Film donosi spoj animacije, avanture i humora, pretvarajući dobro poznati sukob Pere Kojota i njegovih nepouzdanih Acme proizvoda u potpuno novu borbu – borbu protiv sistema.

Film je režirao Dave Green, scenario potpisuju Samy Burch, James Gunn i Jeremy Slater, dok u sinhronizovanoj verziji glasove pozajmljuju Rade Ćosić, Marko Kon, Slaviša Ćurović, Lako Nikolić i Đorđe Kreća.

Film traje 102 minuta i sinhronizovan je na srpski jezik.

„Kengur se vraća kući“ – povratak u Srbiju posle života u Premijer ligi

Večernji termin od 20.30 časova rezervisan je za domaći film „Kengur se vraća kući“, dramu sa elementima komedije, u režiji Miroslava Momčilovića.

Nakon završetka blistave igračke karijere u Engleskoj, gde je nastupao u Premijer ligi, i ne baš tako blistave trenerske epizode u Londonu, Kengur se vraća u Srbiju zajedno sa verenicom Elektrom.

U domovinu stiže u velikom stilu – pun planova, samopouzdanja i patriotskog naboja, uveren da je pred njim novi početak. Međutim, povratak kući ne mora uvek da izgleda onako kako ga čovek zamišlja.

Susret sa starim okruženjem, ljudima, navikama i drugačijom stvarnošću otvara prostor za niz životnih, emotivnih i komičnih situacija. Kroz spoj drame i komedije film donosi priču o povratku, pripadanju i pokušaju čoveka da posle godina provedenih u inostranstvu ponovo pronađe svoje mesto kod kuće.

Režiju i scenario potpisuje Miroslav Momčilović, a uloge tumače Andrija Kuzmanović, Jelisaveta Orašanin, Oliver Conić, Vesna Čipčić, Ivana Dudić i Nataša Ninković.

Film je snimljen u Srbiji, na srpskom jeziku, i traje 103 minuta.

Cena ulaznice za svaku projekciju iznosi 400 dinara, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Kulturnog centra „Pećinci“ na dan prikazivanja od 17.00 do 20.00 časova.

Redovni bioskopski program Kulturnog centra organizuje se utorkom i petkom – dečji i porodični filmovi prikazuju se od 18.30 časova, dok je termin od 20.30 časova namenjen večernjem filmskom programu.

Iz Kulturnog centra podsećaju publiku da se tokom projekcija primereno ponaša, ne razgovara, ne koristi mobilne telefone i ne ometa ostale gledaoce. U bioskopsku salu dozvoljeno je uneti kokice i vodu, uz molbu posetiocima da vode računa o čistoći sale.

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