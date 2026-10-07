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Manifestacija „U susret prazniku Svetom Dimitriju“
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
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Manifestacija „U susret prazniku Svetom Dimitriju“

7. oktobar 2026. godine

Mađarsko kulturno-umetničko društvo „Srem“ iz Sremske Mitrovice organizuje manifestaciju „U susret prazniku Svetom Dimitriju“, koja će biti održana 17. oktobra 2026. godine u Pozorištu „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici.

Program počinje u 19 časova, a biće predstavljen kulturno-umetnički program posvećen tradiciji i kulturnom nasleđu mađarske zajednice.

Manifestacija se održava uoči praznika Svetog Dimitrija, koji se obeležava 26. oktobra po gregorijanskom, odnosno 8. novembra po julijanskom kalendaru.

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