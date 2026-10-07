Dečja nedelja – Znanjem do zdravlja

U okviru obeležavanja Dečje nedelje, volonterke Crvenog krsta Sremska Mitrovica Dunja Dukić i Tamara Savatić realizovale su edukativno predavanje za učenike osmih razreda OŠ „J. J. Zmaj“.

Tema predavanja bila je HIV i ostale polno prenosive infekcije, sa posebnim osvrtom na načine prenošenja, mogućnosti prevencije, značaj informisanosti i odgovornog odnosa prema sopstvenom zdravlju.

Kroz razgovor sa učenicima, volonterke su nastojale da približe ovu važnu temu na jasan i prilagođen način, podstičući mlade da postavljaju pitanja, razgovaraju i donose odgovorne odluke.

Edukacija, razgovor i prave informacije – važan su korak ka očuvanju zdravlja i sigurnijem odrastanju mladih.

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