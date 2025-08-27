Ekspanzija stambenih zgrada u Staroj Pazovi

Poslednjih godina glavne, kao i poneke sporedne ulice u centru Stare Pazove promenile su se do neprepoznatljivosti. Veliki broj stambeno-poslovnih objekata u staropazovačkoj Opštini izgrađen je i u Novim i Starim Banovcima i u Novoj Pazovi ali je upadljivo najveća koncentracija novih stambenih jedinica u administrativnom sedištu lokalne samouprave.

Ko nije boravio u Staroj Pazovi poslednjih pet godina ne bi prepoznao raskrsnicu Svetosavske sa ulicama Jovana Popovića i Partizanskom, a ne bi prepoznao ni samu Svetosavku, ni Partizansku, kao ni ulice Ćirila i Metodija, Karađorđevu, pogotovo ugao sa Hurbanovom. U centru bi ga dočekala i nova ulica Adama Vereša, preko puta autobuske stanice Laste, za koju se priča da će, takođe, promeniti namenu.

U ulici Ćirila i Metodija, sa obe strane, izgrađen je čitav paviljon stambenih zgrada, po pet-šest petospratnica, na ulasku u Šafarikovu u toku je izgradnja dve velike višespratnice, na krivini u Zmaj Jovinoj još jedan veliki prostor je urbanizovan.

Najviše pažnje privlače ogromna gradilišta u samom centru, sa obe strane Svetosavske ulice. Na neparnoj strani, nedaleko od Opštine, nebo paraju kranovi. Kako vlasnici stanova najavljuju, vrlo luksuzna stambena zgrada imaće i bazen i dvoetažnu garažu, što se moglo zaključiti po obimu zemljanih radova. U tom potezu, do ugla sa Zmaj Jovinom biće zgrada do zgrade, a slično je i u produžetku do ulice Jovana Popovića. Prekoputa, sa parne strane Svetosavske, takođe ubrzano rastu višespratnice.

U paralalelnoj ulici, Hvjezdoslavovoj, ima novih objekata ali će ih još biti, kako kažu Pazovčani „još se ne gradi ali je sve prodato“.

Da u staropazovačkoj Opštini stanogradnja ne jenjava vidi se na terenu ali i po javnim prezentacijama urbanističkih projekata.

Samo u julu mesecu ove godine na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglasilo je javne prezentacije urbanističkih projekta za četiri nova objekta.

Za Nove Banovce su vezana dva projekta, urbanističko – arhitektonska razrada jedne lokacije i izmena urbanističkog projekta sa arhitektonsko–urbanističkom razradom druge lokacije za izgradnju stambeno–poslovnog kompleksa sa tri zasebna objekta u tri faze. U julu je bila i prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog kompleksa u Vojki i javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju dvojnih stambenih objekata u Staroj Pazovi.

B. Topalović

