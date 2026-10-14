Poznati rezultati konkursa za 21. Međunarodnu izložbu fotografija „Pravoslavlje na internetu“

Četiri od šest medalja koliko Foto savez Srbije dodeljuje najuspešnijima na 21. Međunarodnoj izložbi fotografija „Pravoslavlje na internetu“ čak četiri pripada fotografima iz Valjeva.

U konkurenciji za kolekciju fotografija zlatna madalja pripala je Nebojši Stanojloviću a bronzana Aleksandru Jovanoviću. I istoj konkurenciji srebrnu medalju osvojila je Ivana Todorović iz Beograda. Pohvale žirija za kolekcije zaslužili su: Zoran Andonov i Gligor Maksimovski iz Severne Makedonije i Jaroslav Harkjevič iz Poljske.

Valjevci su bili dominantni i u konkurenciji za pojedinačnu fotografiju. Zlatnu medalju osvojio je Miroslav Jeremić dok je bronzana pripala Mirjani Jovanović. Srebrna medalja za uspeh na konkursu koji organizuje Društvo Beofoto iz Beočina pripala je Vikentiju Zariću iz Studenice. Pohvale za fotografiju zaslužili su: Ivan Bukvić sa Novog Beograda, Jelena Nešić iz Surdulice i Milan Kabašić iz Kosovske Mitrovice.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nagrada „Sava Dragojlović“ – za najbolju fotografiju domaćeg autora, koju proglašava žiri organizatora, pripala je Marku Osmanoviću iz Pirota.

Ova tradicionalna takmičarska izložba, pod patronatom Foto saveza Srbije koji obeležava 80 godina postojanja, privukla je 118 autora iz 7 zemalja i 41-nog mesta Srbije sa 512 fotografija. Žiri Foto saveza Srbije u sastavu Hadži Miodrag Miladinović, Željko Đurić i Vojislav Luković, prihvatio je 99 fotografija od strane 49 autora.

Svečano otvaranje 21. Međunarodne izložbe fotografija „Pravoslavlje na internetu“ uz dodelu priznanja nagrađenim i pohvaljenim autorima, održaće se u četvrtak, 12. novembra u holu Doma kulture u Beočinu u 19,00 časova.

Društvo „Beofoto“ Beočin

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.