32 godine rada Narodne kuhinje Crvenog krsta

Ruma- Svetski dan hrane i Međunarodni dan borbe protiv siromaštva obeležavaju se 16. i 17.oktobra. Obeležavanje ovih dana u Rumi prilika je da se podsetimo aktivnosti koje sprovodi organizacija Crvenog krsta u Rumi, pomognutim finansijskom podrškom Opštine Ruma, kao vida socijalne podrške marginalizovanim grupama stanovništva. Briga o najugroženijima, humanost i solidarnost predstavljaju osnovu delovanja Crvenog krsta. Jedan od vidova podrške koji finansira Opština Ruma je narodna kuhinja. Korisnicima Narodne kuhinje podeljeni su redovni kuvani obroci, jabuke i slatka peciva, koje su donirali „Zlatni Jazak“, „Newagrar“ i pekara „Pegaz“.Pored osnovnih životnih namirnica koje obezbeđuje Crveni krst Srbije, u sprovođenju ovog programa značajnu podršku pružaju država i lokalna samouprava, čime se omogućava kontinuitet pomoći najugroženijim sugrađanima.

-Narodna kuhinja Crvenog krsta Ruma radi od 1994. godine, a trenutno ima 751 korisnika iz 302 porodice. Korisnicima se od ponedeljka do petka obezbeđuje pola litra kuvani obrok uz 300 grama hleba. Narodna kuhinja predstavlja važan vid podrške socijalno ugroženim porodicama, ali i primer ontinuirane brige o onima kojima je pomoć najpotrebnija, rekla je Zorana Lazarević ranđić, sekretarka Crvenog krsta Ruma.

– Podela obroka se vrši 22 dana u mesecu, na pet distributivnih punktova u gradu, a za starije samohrane korisnike obrok se dostavlja na kućnu adresu. Najveći broj korisnika preuzima obroke na šalteru kuhinje u zgradi Crvenog krsta Ruma i kontejneru Crvenog krsta postavljenom kraj romskog naselja Vašarište. Za 20 korisnika je organizovano i posluživanje i obedovanje u prostorijama Opštinskog udruženja penzionera Ruma. Za dane praznika i tronedeljnog odmora pripremaju se i distribuiraju porodični paketi, kaže Radovanka Popović Janković iz Crvenog krsta Ruma.

Narodna kuhinja Crvenog krsta u Rumi kontinuirano funkcioniše od 1994.godine i do danas nije bilo i jednog dana prekida u radu. Osnovne namirnice za rad kuhinje obezbeđuje Republička vlada preko Crvenog krsta Srbije i Vojvodine kroz devetomesečne količine pomoći i tako je u svih 77 gradova u kojima se realizuje program narodnih kuhinja. U Rumi, kuhinja radi u okviru prostorija Crvenog krsta koje se kontinuirano renoviraju.

Korisnici ostvaruju pravo na obrok po utvrđenim kriterijumima i uputu Centra za socijalni rad, Ustanove za pružanje usluga socijalne zaštite „Solidarnost“, Opštinskog udruženja penzionera Ruma i gradskih mesnih organizacija Crvenog krsta. Centru za socijalnirade se upućuje zahtev za korišćenje besplatnog obroka, koji u skladu sa opštnskom odlukom o socijalnoj zaštiti vrši procenu socijalne ugroženosti. Pravo na besplatan obrok ostvaruje se za period od godinu dana, nakon čega je korisnik dužan da obnovi zahtev.

Još jednu aktivnost koju sprovodi Crveni krst Ruma, a koju finansijisi omogućava lokalna samouprava je besplatno letovanje za najmlađe u odmaralištu Crvenog krsta u Baošiću. Više od tri decenije mališani na ovaj način letuju u organizaciji Crvenog krsta Ruma, a od 2023.godine ove aktivnosti se finansiraju iz budžeta Opštine Ruma. Na letovanje je ovog avgusta otišlo 75 dece uzrasta od osam do 15 godina starosti u pratnji tri učitelja-vaspitača koji su uključeni u rad opštinske organizacije Crvenog krsta.

-Na inicijativu Crvenog krsta koji je pokrenuo ovu akciju, mi smo u budžetu obezbedili sredstva kako bi deca danas otišla na crnogorsko primorje. Ove godine u pitanju je 75 dece i nama je uspeh da ode što veći broj. Između ostalog koristili smo i evidenciju Centra za socijalni rad, gde smo se trudili da obuhvatimo decu iz socijalno ugroženijih porodica, decu iz porodica sa više dece, gde je roditeljima izdatak da svu decu povedu na more, rekla je tom prilikom Biljana Popović Jovanović, zamenica predsednika Opštine Ruma.

Projekat „Socijalna zaštita-pravo na jednakost“ je sufinansiran od strane Opštine Ruma.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.