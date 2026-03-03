  • utorak, 3. mart 2026.
Izložba Salona 30×30 u Muzeju Srema
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
Izložba Salona 30×30 u Muzeju Srema

3. mart 2026. godine

Ovogodišnja izložba Salona 30×30 pod nazivom „Strahovanja, ljudi i zločini – zločini i ljudi“ biće otvorena u četvrtak 5. marta u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici, sa početkom u 19 časova.

Stručni žiri je odabrao radove 123 autora, od prijavljenih 206, a sem umetnika iz Srbije, učestvuju i autori iz BiH, Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Kanade.

Izložba je do sada održana u Kulturnom centru Zrenjanina, u Kući Đure Jakšića u Beogradu i u Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančevo, a nakon Muzeja Srema će biti postavljena u Galeriji „Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada, u Gradskoj galeriji „Mostovi Balkana” Kragujevac i u Gradskoj galeriji Požege.

