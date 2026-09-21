Treće mesto za mlade košarkaše Srema na turniru u Novom Sadu

Košarkaši Srema osvojili su bronzanu medalju na međunarodnom košarkaškom turniru ”Demšar Kup” za igrače do 15 godina. Turnir je igran dva dana u novosadskoj hali “SPENS”, u veoma jakoj konkurenciji ekipa iz Srbije i regiona.

U borbi za bronzanu medalju, Srem je bio bolji od domaćina turnira, ekipe Budućnosti iz Novog Sada. Šampion turnira je Spartak iz Subotice, koji je u finalu savladao Temišvar iz Rumunije.

Za Srem su nastupali Filip Dostanić, Pavle Kasabašić, Igor Pintar, Petar Gajić, Đorđe Milić, Arsenije Birovljev, Uroš Jovanović, Dušan Lukić, Matej Vuruna, Mihailo Kljunović, Jovan Popović, Dušan Jokić i Filip Trebovac, a ekipu je predvodio trener Miroslav Pevac.

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