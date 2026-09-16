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U subotu, 19. septembra 8. Rumski polumaraton
Sport | Vesti | Ruma
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U subotu, 19. septembra 8. Rumski polumaraton

16. septembar 2026. godine

Ruma – Tradicionalni, 8. Rumski polumaraton startuje na Gradskom trgu u subotu 19.septembra u 16 časova.
Ceremonija proglašavanja pobednika i dodeljivanja nagrada biće održana na Gradskom trgu (start/finiš zona), u 19:00 časova, nakon toga od 20:00 časova počinje tradicionalni banket. Ulazak na banket obezbeđuje ulaznica koja se dobija u startnom paketu.

Nagrade:

Polumaraton: pet prvoplasiranih u konkurenciji muškaraca, kao i u konkurenciju žena dobijaju pobedničke pehare, robne i novčane nagrade, za dame naravno i buket cveća.

Štafetna trka 3x7km: prve tri ekipe dobijaju pobedničke pehare, medalje i robne nagrade.

Najbrži Rumljanin i najbrža Rumljanka: pehari, robne i novčane nagrade, za najbržu Rumljanku naravno i buket cveća. Drugoplasirani i trećeplasirani takođe izlaze na proglašenje pobednika i nagrađuju se pehari.

👉DDOR trka zadovoljstva: troje prvoplasiranih u konkurenciju muškaraca i u konkurenciji žena dobijaju medalje, poklone sponzora, za dame i cveće. Kategorije 40-49; 50-59; 60+ medalje i kod muškaraca i kod žena, kao i junior kategorija do 19 godina (zaključno sa 2007 godištem) pehare. Za navedene kategorije za dame i cveće.

👉Polumaraton – po kategorijama 40-49; 50-59; 60+, kao i junior kategorija do 19 godina u konkurenciji muškaraca i žena: troje prvoplasiranih dobijaju medalje, za dame i cveće.

👉Polumaraton – najstariji i najmlađi učesnik, kao i svake godine biće nagrađeni specijalnom statuom.

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