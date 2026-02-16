  • ponedeljak, 16. februar 2026.
Dve medalje atletičarkama „Srema“
Sport
0 Komentara

Dve medalje atletičarkama „Srema“

16. februar 2026. godine

Dve medalje osvojili su takmičari AK „Srem“ iz Sremske Mitrovice na dvoranskim prvenstvima Srbije održanim tokom vikenda u Beogradu.

Nađa Vuković je šampionka Srbije na 800m u konkurenciji mlađih pionirki. Ona je vrlo samouvereno i odlučno došla do zlata, pobedivši rezultatom 2:28.52. Pobeda nije nijednog momenta dolazila u pitanje, trku je istrčala dosta hrabro i zrelo, nametnula svoj tempo i potpuno zasluženo stigla do pobedničkog postolja.

Vanja Kečić je na prvenstvu Srbije za starije pionire u dvorani osvojila bronzanu medalju u disciplini skok udalj rezultatom 5.19m u poslednjoj seriji. Nakon jednog dužeg perioda bez treninga zbog prehlade pokazala je da je veliki borac i za kratko vreme došla do nivoa forme koji ju je doveo do bronze.

Borislav Bežanović je osvojio vrlo dobro četvrto mesto u bacanju kugle (4kg) rezultatom 11.97m. Isidora Maksimović je bila sedmoplasirana u trci na 60m sa preponama (9.66 sekundi) odnosno osmoplasirana u skoku uvis (1.50m). Danilo Topić je na 800m bio deseti sa 2:20.73.

