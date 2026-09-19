Takmičenje u pecanju na voganjskom Kupatilu

Voganj-Novak Petrović najuspešniji na takmičenju ribolovaca na jezeru Kupatilo u Vognju, koji je ostvario ulov od 9.095 grama i osvojio prvo mesto. Drugo mesto pripalo je Savi Nikoliću sa 8.430 grama, dok je treći bio Mihajlo Aćimović sa ulovom od 5.280 grama. Takmičenjem u sportskom ribolovu na jezeru „Kupatilo“ u Vognju danas je započeo program „Miholjskih susreta sela“, celodnevne manifestacije posvećene druženju, tradiciji i životu sela. Na takmičenju, koje je organizovalo Sportsko-ribolovačko udruženje „Klen 022“, učestvovalo je 28 ribolovaca, među kojima je bilo najviše dece, ali i iskusnijih ljubitelja sportskog ribolova. Žarko Mićić i Goran Drobac iz Sportsko-ribolovačkog udruženja „Klen 022“ istakli su da su zadovoljni odzivom i samim tokom takmičenja, posebno činjenicom da je među učesnicima bilo mnogo dece.

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