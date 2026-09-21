Dimitrije Opačić bronzani na međunardnom takmičenju u Beogradu

Na Međunarodnom džudo takmičenju, održanom 19. septembra u organizaciji Džudo kluba Crvena zvezda, nastupili su i takmičari Džudo kluba LSK iz Laćarka.

Takmičenje je okupilo oko 700 takmičara iz Srbije i regiona, a Laćarci su u veoma jakoj konkurenciji nastupili sa tri predstavnika i osvojili jednu bronzanu medalju i dva peta mesta.

Do bronzanog odličja stigao je Dimitrije Opačić, koji je nastupio u kategoriji preko 73 kilograma u konkurenciji starijih pionira.

Tatjana Raković zauzela je peto mesto u kategoriji do 52 kilograma, u konkurenciji starijih pionirki, dok je Dunja Stefanović takođe bila peta, u kategoriji do 40 kilograma među mlađim pionirkama.

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