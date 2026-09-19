Trkači iz Kenije najbolji na 8.Rumskom polumaratonu

Ruma-Faith Jeruto Kipsum i Kevin Ragui Nganga pobednici Rumskog maratona!

U muškoj konkurenciji slavio je Kenijac Kevin Ragui Nganga sa vremenom 1:06:00. Rekord staze izmakao mu je za samo 22 sekunde.

Kenijska atletičarka Faith Jeruto Kipsum pobedila je u ženskoj konkurenciji rezultatom 1:15:28 i postavila novi rekord staze!

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