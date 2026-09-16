Mladi atletičari Srema osvojili 14 medalja u Smederevu

U Smederevu je u autentičnom ambijentu Smederevske tvrđave za vikend održano internacionalno takmičenje „Trofej Smederevske tvrđave“. Mladi atletičari Srema iz Sremske Mitrovice su nastavili niz odličnih rezultata i osvojili 14 medalja.

Zlato su osvojili Kalina Nikolić (60m), Sara Perić (skok udalj), Teodor Anđušić (200m), Maša Ilić (50m prepone), Dea Mataruga (50m prepone) Stefan Ivković (120m) i Mateja Krstić (60m).

Srebro je pripalo Anji Marčok (200m), Lenki Andrijević (60m), Vuku Iliću (bacanje vortexa), Milanu Nikoliću (200m) i Danilu Topiću (2000m). Bronzu su osvojili Vera Pajić (60m) i Anastasija Bogdanović (skok udalj).

Visoko četvrto mesto ostvarila je Sara Milovanović u trci sa preponama, dok su zapažene rezultate ostvarili i Neda Antonić, Uros Krstić, Ena Mataruga, Pavle Anđušić, Luka Marjanović, Jana Ćorić, Milica i Stefan Stanojević.

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