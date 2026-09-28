Mitrovački volonteri ponovo među najboljima u Srbiji

Ekipe Crvenog krsta Sremska Mitrovica ostvarile su zapažene rezultate na državnom takmičenju u pružanju prve pomoći, koje je proteklog vikenda održano u Atletskoj dvorani u Beogradu. Mitrovački volonteri učestvovali su u sve tri takmičarske kategorije – podmladak, omladina i ekipa realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja (RPPSO), a u konkurenciji najuspešnijih ekipa iz cele Srbije ostvarili su značajne plasmane.

Ovogodišnje takmičenje, koje svake godine organizuje Crveni krst Srbije, održano je pod temom „Značaj prve pomoći u svakodnevnim životnim okolnostima“. Takmičarske ekipe imale su zadatak da svoje znanje i veštine pokažu kroz simulirane situacije nezgoda i povreda koje se mogu dogoditi u saobraćaju, na radnom mestu, tokom bavljenja sportom, ali i u drugim svakodnevnim okolnostima. Od učesnika se očekivalo da u kratkom vremenu pravilno procene situaciju, reaguju prisebno i pruže odgovarajuću pomoć povređenoj ili ugroženoj osobi.

U konkurenciji 15 najuspešnijih ekipa iz 19 opština i gradova Srbije, predstavnici Crvenog krsta Sremska Mitrovica ostvarili su odlične rezultate. Ekipa podmlatka osvojila je drugo mesto, dok je omladinska ekipa zauzela četvrto mesto. Ekipa realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja plasirala se na 13. mesto, čime su mitrovački volonteri još jednom potvrdili visok nivo znanja i spremnosti u oblasti prve pomoći.

Na državnom takmičenju svoje znanje i veštine predstavile su ekipe Crvenog krsta iz Leposavića, Zvečana, Gračanice, Kosovske Mitrovice, Niša, Kraljeva, Ćuprije, Aleksandrovca, Kragujevca, Mionice, Užica, Vranja, Novog Sada, Subotice, Sremske Mitrovice, Rume, Starog Grada, Palilule, Voždovca i Vračara. Sam plasman na državno takmičenje predstavlja krunu višemesečnog rada, brojnih treninga i vežbi, ali i posvećenosti mladih volontera i njihovih instruktora.

Takmičenje u pružanju prve pomoći ne predstavlja samo proveru usvojenog znanja, već i sposobnosti učesnika da u situacijama koje zahtevaju brzu reakciju, prisebnost i timski rad pravilno pomognu ugroženoj osobi. Upravo zbog toga pripreme podrazumevaju kontinuiran rad i uvežbavanje različitih scenarija, kako bi se znanje u presudnom trenutku moglo primeniti na pravi način.

Iz Crvenog krsta Sremska Mitrovica ističu ponos zbog ostvarenih rezultata svojih ekipa, koje su, kako navode, znanjem, timskim duhom i odgovornošću dostojno predstavile svoju organizaciju i grad na državnom nivou. Posebnu zahvalnost uputili su volonterima, instruktorima i svima koji su svojim radom, vremenom i podrškom doprineli pripremama ekipa i njihovom učešću na ovom značajnom takmičenju.

Pokrovitelj državnog takmičenja bilo je Ministarstvo zdravlja Srbije.

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