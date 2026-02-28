Godišnji koncert KUD „Biser“ Putinci

Putinci-U novootvorenoj Sportskoj hali u Putnicima je održan godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva „Biser Putinci“. Pred brojnom publikom, KUD „Biser Putinci“, koji broji 95 članova, predstavilo je bogat i raznovrstan program, objedinjujući igre iz različitih krajeva Srbije. Gost koncerta je bio ANIP „Branko Radičević“ iz Rume nastupio je sa izvođačkim sastavom. Koncertu je prisustvovala i zamenica predsednika opštine Ruma Biljana Popović Jovanović, koja je istakla da kulturno-umetnička društva imaju nemerljivu ulogu u očuvanju tradicije i nacionalne baštine.

