  • subota, 28. februar 2026.
Godišnji koncert KUD „Biser“ Putinci
Društvo | Kultura | Vesti | Ruma
0 Komentara

Godišnji koncert KUD „Biser“ Putinci

28. februar 2026. godine

Putinci-U novootvorenoj Sportskoj hali u Putnicima  je održan godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva „Biser Putinci“. Pred brojnom publikom, KUD „Biser Putinci“, koji broji 95 članova, predstavilo je bogat i raznovrstan program, objedinjujući igre iz različitih krajeva Srbije. Gost koncerta  je bio  ANIP „Branko Radičević“ iz Rume nastupio je sa izvođačkim sastavom. Koncertu je prisustvovala i zamenica predsednika opštine Ruma Biljana Popović Jovanović, koja je istakla da kulturno-umetnička društva imaju nemerljivu ulogu u očuvanju tradicije i nacionalne baštine.

