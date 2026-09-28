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Planiranje porodice i kontraceptivne metode
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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Planiranje porodice i kontraceptivne metode

28. septembar 2026. godine

Povodom 26. septembra – Svetskog dana kontracepcije, za učenike prvog razreda srednje škole „9. maj“ u Sremskoj Mitrovici, održano je promotivno-edukativno predavanje o temi „Planiranje porodice i kontraceptivne metode“.

Marijana Ranisavljević, glavna sestra Službe za zaštitu dece i omladine Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica, ukazala je na važnost upotrebe zaštitnih sredstava, koja omogućavaju pojedincu ili bračnim partnerima da samostalno odlučuju o broju dece, vremenu rađanja i razmaku između trudnoće i porođaja. Dobrobiti planiranja trudnoće posebno su značajne za žene i decu, kao osetljivim kategorijama stanovništva.

Učenici su ovom prilikom informisani o najadekvatnijim zaštitnim sredstvima kako ne bi došlo do neželjene trudnoće, a cilj je očuvanje reproduktivnog zdravlja, jačanje uloge žene i uključivanje muškaraca u proces planiranja porodice.

Poseban akcenat tokom predavanja stavljen je na zaštitu od polno prenosivih bolesti koje mogu biti povezane sa hroničnom upalom male karlice, sekundarnim sterilitetom, vanmateričnom trudnoćom, kao i olakšanom transmisijom polnih infekcija.

Učenici su sa pažnjom ispratili ovu važnu temu, a cilj je bio da se od rane mladosti upoznaju sa pravom na seksualno i reproduktivno zdravlje kao jednim od osnovnih ljudskih prava, koje omogućava da partneri ne strahuju od infekcija i neželjene trudnoće.

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