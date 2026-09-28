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Moderna mehanizacija u poljoprivrednoj školi
Društvo | Vesti | Ruma
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Moderna mehanizacija u poljoprivrednoj školi

28. septembar 2026. godine

Ruma-Nabavkom novog traktora marke Zoomlion od 110 konjskih snaga, poljoprivredna škola u Rumi kompletirala je traktorsku mehanizaciju za obradu 100 hektara oranica i održavanje praktične nastave. I ovaj moderan traktor u školu je stigao zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu putem konkursa, čija je vrednost nešto preko 4,8 miliona dinara sa PDV-om. Uz traktor je stigao i plug i GPS navigacioni sistem. U Srednjoj stručnoj školi „Stevan Petrović Brile“ Ruma kažu da je ovo još jedan korak ka modernizaciji mehanizacije i da je sledeći korak konkurisanje za nabavku drona.

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