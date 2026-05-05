  • utorak, 5. maj 2026.
Za četiri dana otkriveno 24.359 saobraćajnih prekršaja
Servis | Vesti
0 Komentara

Za četiri dana otkriveno 24.359 saobraćajnih prekršaja

5. maj 2026. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici saobraćajne policije kontrolisali 42.251 vozilo i otkrili 24.359 prekršaja tokom pete centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja, sprovedene od 30. aprila do 3. maja.

U saopštenju se navodi da je najveći broj vozača, ukupno 16.228, sankcionisan zbog prekoračenja brzine, od čega 1.900 zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza.

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 1.239 vozača, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

MUP će nastaviti sa sprovođenjem pojačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja broja stradalih na putevima, dodaje se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Hapšenje zbog krijumčarenja 45.000 paklica cigareta na graničnom prelazu Šid-Ljuba
categories_image
Tretman suzbijanja larvi komaraca 6. maja na teritoriji Pećinaca
categories_image
Miran dan na sremskim putevima
categories_image
Završna faza izgradnje bunara u Krčedinu
categories_image
Asfaltiranje dvorišta zgrade Apoteke u Rumi
categories_image
Nedelja sećanja i zajedništva u osnovnim i srednjim školama od 4. do 8. maja
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Šid

Deda Mraz u Višnjićevu

categories_image

Vesti | Šid

Izložba povodom Dana oslobođenja...

categories_image

Društvo | Vesti

Pojačan inspekcijski nadzor u po...

categories_image

Servis | Sremska Mitrovica

Savska voda i dalje ispravna

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt