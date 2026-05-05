Za četiri dana otkriveno 24.359 saobraćajnih prekršaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici saobraćajne policije kontrolisali 42.251 vozilo i otkrili 24.359 prekršaja tokom pete centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja, sprovedene od 30. aprila do 3. maja.

U saopštenju se navodi da je najveći broj vozača, ukupno 16.228, sankcionisan zbog prekoračenja brzine, od čega 1.900 zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza.

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 1.239 vozača, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

MUP će nastaviti sa sprovođenjem pojačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja broja stradalih na putevima, dodaje se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.