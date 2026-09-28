  • ponedeljak, 28. septembar 2026.
Obeležen Svetski dan srca
Društvo | Vesti | Šid
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Obeležen Svetski dan srca

28. septembar 2026. godine

Bazarom zdravlja u centru Šida, na koji se odazvalo preko 90 sugrađana, Crveni krst Šid, Dom zdravlja Šid i Drušvo za borbu protiv šećerne bolesti opštine Šid zajedno su obeležili Svetski dan srca. Iz Insituta za javno zdravlje Vojvodine podsećaju da

tema Svetskog dana srca 2026. godine ukazuje na činjenicu da bolesti srca mogu biti neprimetne, pod sloganom: „Uhvati ritam srca! Ne propusti nijedan otkucaj“ – služeći kao snažan podsetnik na važnost stalne svesti o zdravlju srca i proaktivnoj zdravstvenoj zaštiti.

Ova tema naglašava potrebu da se ostane budan u pogledu kardiovaskularnog zdravlja, pozivajući pojedince da ne previđaju znakove upozorenja i da ne odlažu redovne preglede, zdrave navike i blagovremenu zdravstvenu intervenciju.

U svetu u kojem su srčana oboljenja povezana sa načinom života u porastu, poruka podstiče sve da ozbiljno shvate svaki otkucaj srca, dajući prioritet fizičkoj aktivnosti, uravnoteženoj ishrani, upravljanju stresom i redovnim pregledima. „Ne preskači ritam“ nije samo slogan već poziv na akciju kako bi se zaštitio ritam života u našim srcima.

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