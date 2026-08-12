  • sreda, 12. avgust 2026.
Stalni posao za 13 mladih lekara u Sremskoj Mitrovici
Hronika | Sremska Mitrovica
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Stalni posao za 13 mladih lekara u Sremskoj Mitrovici

12. avgust 2026. godine

U sredu 12. avgusta 13 mladih lekara dobilo je svoj stalni posao u mitrovačkom Zdravstvenom centru.

-Stalni radni odnos zasnovali su dečiji hirurzi, internisti i lekari opšte prakse. Posebno me raduje činjenica što će se u naredne dve do tri godine, nakon specijalizacija, u grad vratiti dermatovenerolozi. Ista situacija je i sa ginekolozima. Direktor Vojislav Mirnić pregovara sa mladim lekarima iz Sremske Mitrovice, Novog Sada, Inđije, Rume, Šida. Doći će vreme kada će grad morati da stimuliše, da li kroz rešavanje stambenog pitanja ili novac, lekare koji će doći sa strane, što je sudbina sredina koje žele da imaju kvalitetan kadar – rekao je Branislav Nedimović.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice dodao je da 5. septembra magnetna rezonanca ulazi u zgradu Zdravstvenog centra, nakon čega kreću obuke i pripreme, da bi se do 1. novembra sve stavilo u funkciju.

Foto: Fejsbuk/Branislav Nedimović

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