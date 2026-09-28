U Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u utorak, 29. septembra, sa početkom u 18 časova, biće održana promocija stvaralaštva „Jefimijinih vezilja“, savremenih srpskih pesnikinja i tkača pesničkih niti.
U programu će, pored pesnikinja i pesnika, učestvovati i književnik Živko Nikolić, koji će predstaviti učesnike programa. U ime domaćina, gostima će se obratiti bibliotekarka Marijana Jakovljević.
Organizatori pozivaju ljubitelje književnosti da prisustvuju ovom književnom susretu i upoznaju se sa stvaralaštvom savremenih srpskih pesnikinja i pesnika.