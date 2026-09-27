Isplata septembarskih penzija počinje od petka

Isplata septembarskih penzija počinje početkom oktobra, a penzioneri će novac dobijati prema kategoriji kojoj pripadaju i načinu isplate.

Prvi na redu su penzioneri samostalnih delatnosti. Njima će septembarske penzije biti isplaćene 2. oktobra.

Vojni i poljoprivredni penzioneri koji penzije primaju preko tekućih računa novac mogu očekivati 6. oktobra.

Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata septembarskih penzija počinje 10. oktobra.

Datumi isplate odnose se na septembarsku penziju, koja se isplaćuje tokom oktobra.

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