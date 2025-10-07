  • utorak, 7. oktobar 2025.
Trka kroz Srbiju 16.-19. oktobar
Sport
0 Komentara

Trka kroz Srbiju 16.-19. oktobar

7. oktobar 2025. godine

Naša najpoznatija i najstarija biciklistička sportska manifestacija međunarodna “Trka kroz Srbiju”, voziće se po 64. put od 16. do 19. oktobra. Svečano otvaranje “Srpskog Tura” zakazano je za 16. oktobar u Šidu.

17.oktobra je start Prve etape. Ona je ove godine podeljena u dve poluetape.
1a poluetapa vozi se od Parka prirode “Mali Bosut” do Vrdnika u dužini od 83 kilometra.
1b poluetapa duga je 87 kilometara. Start je u Specijalnom rezervatu prirode “Zasavica”, a cilj u
Novom Sadu.
18.oktobra se vozi Druga etapa od Zrenjanina do Požarevca. Dužina trase je 148 kilometara.
19.oktobra je start Treće etape. Posle starta u Jagodini karavan 64. međunarodne Trke kroz Srbiju i pređenih 119 kilometara, stići će na cilj etape i trke, u Kruševac.

-Kao i svake godine interesovanje za našu trku je izuzetno. Na startu će se naći i ekipe iz Italije,
Egipta, Indonezije, Alžira,Velike Britanije, Mađarske, Grčke…Biće tu naravno i naših timova i
očekujemo veliku borbu za trofeje, nagrade, ali i za bodove koji se računaju za rang listu UCI na
osnovu koje se dobijaju vize za Olimpijske igre – kaže predsednik Biciklističkog saveza Srbije
Dušan Gojić.

64.Trka kroz Srbiju se vozi pod okriljem UCI Svetske biciklističke federacije.

