Streljačka družina „Jedinstvo“ šampion Kupa Vojvodine

Na Kupu Vojvodine, održanom u Vrbasu 20. septembra, strelci SD Jedinstvo iz Stare Pazove pokazali su odličnu formu, borbenost i timski duh, osvojivši 1. mesto u disciplini serijska vazdušna puška.

Na ovogodišnjem Kupu učestvovalo je 36 strelaca iz šest klubova, Pančeva, Stare Pazove, Inđije, Adorjana, Sombora i Vrbasa. Svaki klub predstavljao je po jedan pionir, junior i senior u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Ekipa Jedinstva u sastavu Anastasija, Vanja, Jovana, Todor, Jovan i Filip ostvarila je ukupan rezultat od 1696 krugova, što im je bilo dovoljno za osvajanje prvog mesta i pehara namenjenog pobedniku.

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