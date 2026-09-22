  • utorak, 22. septembar 2026.
Mitrovački borci uspešni na „Beogradskom pobedniku“
Sport
0 Komentara

Mitrovački borci uspešni na „Beogradskom pobedniku“

22. septembar 2026. godine

Članovi TRIBAL MMA Sirmiuma ostvarili su zapažene rezultate na internacionalnom takmičenju „Beogradski pobednik 2026“, održanom u Beogradu, u hali „Ranko Žeravica“.

U A klasi seniora, Vladimir Galetić osvojio je zlatnu medalju, dok je Strahinja Galetić takmičenje završio sa bronzom. U B klasi seniora do zlata je stigao Aleksandar Baksa.

Uspešni su bili i mlađi članovi kluba. U kategoriji Youth A Anastasija Ljubojević osvojila je zlato, dok je u kategoriji Youth B Dušan Radojčić takođe stigao do zlatne medalje. Ognjen Milinković osvojio je bronzu, a Aleksandar Bačić zauzeo je deveto mesto. U Exhibition nastupima Leo Hopić osvojio je zlato, a Milan Miličević srebro.

U kategoriji Youth C, Aleksandar Nenadović okitio se zlatnom medaljom, dok su Nebojša Kostić, Lena Dabić i Nedeljka Kostić osvojili srebrna odličja. Dušan Hodoba je u kategoriji Youth D osvojio bronzanu medalju.

Dobri pojedinačni rezultati doneli su TRIBAL MMA Sirmiumu i visok plasman u ukupnom poretku. Juniorska selekcija osvojila je prvo mesto, dok je seniorska selekcija zauzela petu poziciju.

Iz kluba su čestitali svim takmičarima na pokazanoj hrabrosti, borbenosti i zalaganju, posebno ističući i one kojima je ovo bio prvi izlazak na takmičenje, uz ocenu da su već pokazali potencijal za buduće uspehe i ozbiljne takmičarske rezultate.

Posebne čestitke upućene su Vladimiru Galetiću, koji je, kako navode iz kluba, još jednom pokazao da kontinuitet u radu, disciplina i istrajnost daju rezultat.

TRIBAL MMA Sirmium zahvalio je i MMA Savezu Srbije na radu i trudu uloženom u organizaciju takmičenja na visokom nivou.

Na takmičenju nije nastupilo još šest seniora TRIBAL MMA Sirmiuma, delom zbog povreda, a delom zbog privatnih obaveza. U klubu veruju da bi sa kompletnom ekipom imali priliku da ostvare još bolji plasman.

Uspešan vikend za klub upotpunio je i Marko Savić, koji je samo dan ranije nastupio na internacionalnom ADCC takmičenju „Serbia Open“ u grapplingu, održanom na Beogradskom sajmu. Savić je osvojio drugo mesto i srebrnu medalju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Treće mesto za mlade košarkaše Srema na turniru u Novom Sadu
categories_image
Dimitrije Opačić bronzani na međunardnom takmičenju u Beogradu
categories_image
Trkači iz Kenije najbolji na 8.Rumskom polumaratonu
categories_image
Takmičenje u pecanju na voganjskom Kupatilu
categories_image
Zatvaranje ulica zbog održavanja 8.Rumskog polumaratona
categories_image
U subotu, 19. septembra 8. Rumski polumaraton
Povezane Vesti
categories_image

Sport

Podrška seoskom fudbalu

categories_image

Sport

Rukometašice Srema u nedelju doč...

categories_image

Sport | Pećinci

Pećinčani osvajači Kupa PFS Srem

categories_image

Sport

Novi poraz odbojkašica Srema ali...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt