Mitrovački borci uspešni na „Beogradskom pobedniku“

Članovi TRIBAL MMA Sirmiuma ostvarili su zapažene rezultate na internacionalnom takmičenju „Beogradski pobednik 2026“, održanom u Beogradu, u hali „Ranko Žeravica“.

U A klasi seniora, Vladimir Galetić osvojio je zlatnu medalju, dok je Strahinja Galetić takmičenje završio sa bronzom. U B klasi seniora do zlata je stigao Aleksandar Baksa.

Uspešni su bili i mlađi članovi kluba. U kategoriji Youth A Anastasija Ljubojević osvojila je zlato, dok je u kategoriji Youth B Dušan Radojčić takođe stigao do zlatne medalje. Ognjen Milinković osvojio je bronzu, a Aleksandar Bačić zauzeo je deveto mesto. U Exhibition nastupima Leo Hopić osvojio je zlato, a Milan Miličević srebro.

U kategoriji Youth C, Aleksandar Nenadović okitio se zlatnom medaljom, dok su Nebojša Kostić, Lena Dabić i Nedeljka Kostić osvojili srebrna odličja. Dušan Hodoba je u kategoriji Youth D osvojio bronzanu medalju.

Dobri pojedinačni rezultati doneli su TRIBAL MMA Sirmiumu i visok plasman u ukupnom poretku. Juniorska selekcija osvojila je prvo mesto, dok je seniorska selekcija zauzela petu poziciju.

Iz kluba su čestitali svim takmičarima na pokazanoj hrabrosti, borbenosti i zalaganju, posebno ističući i one kojima je ovo bio prvi izlazak na takmičenje, uz ocenu da su već pokazali potencijal za buduće uspehe i ozbiljne takmičarske rezultate.

Posebne čestitke upućene su Vladimiru Galetiću, koji je, kako navode iz kluba, još jednom pokazao da kontinuitet u radu, disciplina i istrajnost daju rezultat.

TRIBAL MMA Sirmium zahvalio je i MMA Savezu Srbije na radu i trudu uloženom u organizaciju takmičenja na visokom nivou.

Na takmičenju nije nastupilo još šest seniora TRIBAL MMA Sirmiuma, delom zbog povreda, a delom zbog privatnih obaveza. U klubu veruju da bi sa kompletnom ekipom imali priliku da ostvare još bolji plasman.

Uspešan vikend za klub upotpunio je i Marko Savić, koji je samo dan ranije nastupio na internacionalnom ADCC takmičenju „Serbia Open“ u grapplingu, održanom na Beogradskom sajmu. Savić je osvojio drugo mesto i srebrnu medalju.

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